В «Аяксе» недовольны тем, что пострадавшие от действий Овермарса женщины не попытались решить проблему внутри клуба

Тема с поведением Марка Овермарса продолжает держать в напряжении «Аякс», хотя это, к счастью, пока что не сказывается на игре команды - вчера амстердамский клуб эффектно забил пять безответных мячей «Твенте».

Между тем внутри администрации клуба продолжает копиться напряжение - в руководстве недовольны тем, что тема со скандальным расставанием с Овермарсом стала достоянием общественности. Руководство клуба, прежде всего давний соратник Овермарса Эдвин ван дер Сар, считает, что это все можно было решить внутри клуба и не выносить сор из избы, в то время как пострадавшие женщины обратились напрямую к прессе, и это привело к серьезному удару по имиджу клуба.

Об этом сообщает нидерландский еженедельник NRC.