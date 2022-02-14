В «Аяксе» недовольны тем, что пострадавшие от действий Овермарса женщины не попытались решить проблему внутри клуба

Тема с поведением Марка Овермарса продолжает держать в напряжении «Аякс», хотя это, к счастью, пока что не сказывается на игре команды - вчера амстердамский клуб эффектно забил пять безответных мячей «Твенте».
Между тем внутри администрации клуба продолжает копиться напряжение - в руководстве недовольны тем, что тема со скандальным расставанием с Овермарсом стала достоянием общественности. Руководство клуба, прежде всего давний соратник Овермарса Эдвин ван дер Сар, считает, что это все можно было решить внутри клуба и не выносить сор из избы, в то время как пострадавшие женщины обратились напрямую к прессе, и это привело к серьезному удару по имиджу клуба.
Об этом сообщает нидерландский еженедельник NRC.
Вообще омерзительно поведение женщин в руководстве Аякса... Раз настолько уважаемый человек, большой игрок, Марк Овермарс, был вынужден отреагировать на непристойные виды работниц клуба и отправить им фото своего... эммм.... протеста! Именно.
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