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Чемпионат Голландии. Эредивизие

Жизнь после «Спартака»: Хендрикс начал забивать в Нидерландах

13 Февраля 2022 • 19:06 Комментировать
Ваалвейк
0:2
Фейеноорд
окончен

Помимо полузащитника Гуса Тиля, феерить в чемпионате Нидерландов взялся еще один отданный в аренду «Фейеноорду» игрок московского «Спартака» - речь идет о хавбеке Йоррите Хендриксе, который присоединился к своей новой команде в зимнее трансферное окно.

Футболист отметился дебютным голом в Эредивизие после возвращения в поединке с «Ваалвейком», который закончился победой 2:0 в пользу «Фейеноорда». Примечательно, что за год пребывания в российской Премьер-лиге Хендриксу не удалось записать на свой счет ни одного результативного действия в 22-х матчах за «красно-белых».

Напомним, что у «Фейеноорда» будет право выкупа контракта Хендрикса по истечению действующего арендного соглашения.   

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Фейеноорд Йоррит Хендрикс
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окончен Спарта Роттердам 1:0 Виллем II
окончен Гоу Эхед Иглс 1:4 АЗ Алкмаар 6.50 4.30 1.50
окончен Ваалвейк 0:2 Фейеноорд
окончен Херенвен 0:1 НЕК Неймеген 2.20 3.55 3.15
Идет 69 минута Аякс 2:0 Твенте 1.14 7.90 20.00
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