Жизнь после «Спартака»: Хендрикс начал забивать в Нидерландах

Помимо полузащитника Гуса Тиля, феерить в чемпионате Нидерландов взялся еще один отданный в аренду «Фейеноорду» игрок московского «Спартака» - речь идет о хавбеке Йоррите Хендриксе, который присоединился к своей новой команде в зимнее трансферное окно.

Футболист отметился дебютным голом в Эредивизие после возвращения в поединке с «Ваалвейком», который закончился победой 2:0 в пользу «Фейеноорда». Примечательно, что за год пребывания в российской Премьер-лиге Хендриксу не удалось записать на свой счет ни одного результативного действия в 22-х матчах за «красно-белых».

Напомним, что у «Фейеноорда» будет право выкупа контракта Хендрикса по истечению действующего арендного соглашения.