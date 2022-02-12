Помимо работы в «Аяксе», Овермарс потерял ещё более 1 миллиона евро

Бывший полузащитник, а позже спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс точно не относится сейчас к самым счастливым людям на планете. Он лишился работы, которой занимался последние десять лет, но также ему придется вернуть более миллиона евро в кассу «Аякса».

Дело в том, что в декабре прошлого года Марк продлил свое рабочее соглашение с клубом до 2026 года, автоматически заработав бонус в размере 1,25 миллионов евро. И вот сейчас, как сообщает rtlnieuws, Овермарсу также автоматически придется его вернуть. И, возможно, его еще ждут другие неприятности - беда, как известно, не приходит одна.