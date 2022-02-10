Янссен сыграл 400-й матч в Эредивизие - это рекорд 21-го века для чемпионата Нидерландов

Защитник Виллем Янсен из «Утрехта» сыграл свой 400-й матч в высшей лиге чемпионата Нидерландов. Более половины из них он провел за «Утрехт», в котором выступает с 2013 года. Дебютировал же оборонец еще в сезоне 2004/2005 в составе «Венло», из которого в 2007 он перебрался в «Роду», а в 2011 - в «Твенте».

Также 35-летнего футболиста когда-то привлекали для выступлений в голландской молодежной сборной U21. Главным достижением карьеры 35-летнего Янссена является выступление в финале кубка страны - в 2008 с «Родой» и в 2016 с «Утрехтом». Но оба раза его команда проигрывала главный матч.