Наставник «Аякса» прокомментировал расставание с Овермарсом

Бывший спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс лишился своей работы в результате скандала, связанного с непристойными сообщениями женщинам. Ситуацию прокомментировал наставник «Аякса» Эрик тен Хаг, который считает потерю спортивного директора сильным ударом.

- Очень жаль, но действия Марка навредили людям. На это трудно закрыть глаза. Впрочем, я многого не знаю, ведь я работаю с командой и у меня совсем другие задачи, я должен заряжать игроков энергией, а не обсуждать такие вещи, они конфиденциальны. В клубе провели внутреннее расследование, раз было принято такое решение, то на это был повод. Ля нас потеря Марка - сильный удар. Мне жаль его, но жаль также и женщин. Мы работали вместе над чем-то амбициозным, и тут вы внезапно узнаете, что он ушел. Это непросто, но нам надо продолжать работу. Лучше дать Марку время, он сам потом прояснит ситуацию, - приводит слова тен Хага AD.

Овермарс выступал в «Аяксе» под началом ван Галя, также успел поиграть в «Арсенале» и «Барселоне», а в качестве спортивного директора «Аякса» работал с июня 2012 года.