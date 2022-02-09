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Чемпионат Голландии. Эредивизие

«Барселона» указала на дверь одному из защитников

09 Февраля 2022 • 09:13 Комментировать

Каталонская «Барселона» может расстаться с американским латералем Серджино Дестом. В стане «сине-гранатовых» больше не рассчитывают на легионера и готовы продать его в летнее трансферное окно.

По информации портала Goal.com, 21-летний футболист может вернуться в амстердамский «Аякс», цвета которого защищал до переезда на «Камп Ноу». Дест был приобретен «сине-гранатовыми» у голландского гранда за 21 миллион евро. С игроком подписали долгосрочный трудовой договор до лета 2025 года.

В текущем сезоне Дест принял участие в 14 поединках Ла Лиги, отметившись тремя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Барселона Серджино Дест
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