Дубль Гётце вывел ПСВ в полуфинал Кубка Нидерландов

Нападающий ПСВ, автор победного гола в финале ЧМ-2014 Марио Гётце забил два мяча в кубковом матче своего клуба, в результате чего его команда одержала победу с крупным счетом над НАКом из Бреды и прошла в полуфинал Кубка Нидерландов. Еще по мячу забили Нони Мадуэке и Коди Гакпо.

Это уже седьмая победа кряду для ПСВ в играх с НАКом, в последний раз «крестьяне» теряли очки в противостоянии с этим клубом в далеком уже 2013 году. Также давно ПСВ не брал и Кубок Нидерландов - в последний раз это было в 2012 году, да и в целом, ПСВ не особо часто побеждал в этом турнире - всего лишь девять побед, первая в 1950 году.

ПСВ - НАК Бреда 4:0 (3:0)

Голы: Мадуэке, 8 (1:0); Гетце, 28 (2:0); Гетце, 40 (3:0); Гакпо, 79 (4:0).