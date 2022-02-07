Марк Овермарс, которого считали одним из сильнейших футбольных менеджеров Европы, внезапно ушёл из «Аякса». Сообщалось, что 48-летний специалист лишился должности спортивного директора из-за сексуальных домогательств.
Изданию Het Parool стали известны некоторые подробности. По данным источника, Овермарс отправил фотографию своего пениса одной из сотрудниц в «Аяксе».
Отметим, что Марк Овермарс уже успел прокомментировать свой скандальный уход из «Аякса». Менеджер сказал, что ему очень стыдно.
Марк Овермарс занимал должность спортивного директора «Аякса» почти 10 лет.
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