Марк Овермарс, которого считали одним из сильнейших футбольных менеджеров Европы, внезапно ушёл из «Аякса». Сообщалось, что 48-летний специалист лишился должности спортивного директора из-за сексуальных домогательств.

Изданию Het Parool стали известны некоторые подробности. По данным источника, Овермарс отправил фотографию своего пениса одной из сотрудниц в «Аяксе».

Отметим, что Марк Овермарс уже успел прокомментировать свой скандальный уход из «Аякса». Менеджер сказал, что ему очень стыдно.

Марк Овермарс занимал должность спортивного директора «Аякса» почти 10 лет.