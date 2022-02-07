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Чемпионат Голландии. Эредивизие

​Овермарса уволили после отправки фото пениса сотруднице – источник слухи

07 Февраля 2022 • 19:40 Комментировать (2)

Марк Овермарс, которого считали одним из сильнейших футбольных менеджеров Европы, внезапно ушёл из «Аякса». Сообщалось, что 48-летний специалист лишился должности спортивного директора из-за сексуальных домогательств.

Изданию Het Parool стали известны некоторые подробности. По данным источника, Овермарс отправил фотографию своего пениса одной из сотрудниц в «Аяксе».

Отметим, что Марк Овермарс уже успел прокомментировать свой скандальный уход из «Аякса». Менеджер сказал, что ему очень стыдно.

Марк Овермарс занимал должность спортивного директора «Аякса» почти 10 лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Марк Овермарс
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Diman777
07 Февраля 2022 в 19:50
Раз отправил, значит есть что показать)
После прочтения этой новости - зарема определилась с идеальной кандидатурой ген дира)))
jUMPER
07 Февраля 2022 в 20:04
...)))
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Сегодня, 07 Февраля
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