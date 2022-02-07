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Чемпионат Голландии. Эредивизие

Овермарс прокомментировал скандальный уход из «Аякса»

07 Февраля 2022 • 08:21 Комментировать

Экс-спортдир амстердамского «Аякса» Марк Овермарс прокомментировал свое увольнение из голландского топ-клуба. Ранее сообщалось, что функционер покинул команду из-за неуместных сообщений коллегам-женщинам.

«Хочу сказать, что мне стыдно. В какой-то момент я не понимал, что перехожу черту, но в последние дни все стало ясно. Приношу свои извинения. Теперь я все понимаю, но уже поздно. Не вижу другого выхода, кроме как уйти из клуба. Прошу оставить моих родных в покое, на них оказывается большое давление», - приводятся слова Марка на сайте амстердамского гранда.

Овермарс занимал должность спортивного директора «Аякса» с 2012 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Марк Овермарс
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