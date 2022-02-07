Овермарс покинул пост технического директора «Аякса» из-за скандала с сексуальным подтекстом

Марк Овермарс покидает «Аякс», причем немедленно, не дожидаясь конца сезона. Сообщение об этом появилось в «Твиттере» амстердамской команды. Овермарс проработал в качестве технического директора клуба почти десять лет, заняв должность летом 2012 года. В прошлом, в 90-е годы прошлого века, он выступал за «Аякс» и немало сделал для тогдашних успехов клуба, в 1995 году выигравшего Лигу чемпионов.

О причинах немедленного ухода Овермарса официально ничего не сообщается, но, по неофициальной информации, уход вынужденный - Овермарс вляпался в скандал с рассылкой сообщений сотрудницам клуба, которые были расценены как «сексуальные домогательства». Когда ситуация была предана гласности, у Овермарса уже не было иного решения, кроме как уйти.