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Овермарс покинул пост технического директора «Аякса» из-за скандала с сексуальным подтекстом

07 Февраля 2022 • 02:18 Комментировать
Аякс
3:0
Хераклес
окончен

Марк Овермарс покидает «Аякс», причем немедленно, не дожидаясь конца сезона. Сообщение об этом появилось в «Твиттере» амстердамской команды. Овермарс проработал в качестве технического директора клуба почти десять лет, заняв должность летом 2012 года. В прошлом, в 90-е годы прошлого века, он выступал за «Аякс» и немало сделал для тогдашних успехов клуба, в 1995 году выигравшего Лигу чемпионов.

О причинах немедленного ухода Овермарса официально ничего не сообщается, но, по неофициальной информации, уход вынужденный - Овермарс вляпался в скандал с рассылкой сообщений сотрудницам клуба, которые были расценены как «сексуальные домогательства». Когда ситуация была предана гласности, у Овермарса уже не было иного решения, кроме как уйти.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Марк Овермарс
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окончен Аякс 3:0 Хераклес
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