​В Голландии арбитр травмировал игрока

Субботний матч чемпионата Голландии между «Утрехтом» и «Камбюром» получился событийным. По ходу первого тайма арбитр нанёс травму игроку гостей. Пострадавшим оказался полузащитник Меес Худемакерс. Он пробегал мимо рефери, когда тот показывал жестом, в сторону каких ворот назначается штрафной удар. Не увидев игрока, судья рукой попал ему в лицо.

Меес Худемакерс провёл на поле ещё около пятнадцати минут и был заменён в конце первого тайма.

Стоит сказать, что «Утрехт» в этом матче отпраздновал волевую победу, превратив 0:2 в 3:2. Команда занимает седьмое место в турнирной таблице Эредивизие.