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Чемпионат Голландии. Эредивизие

​В Голландии арбитр травмировал игрока

06 Февраля 2022 • 15:49 Комментировать
Утрехт
3:2
Камбюр
окончен

Субботний матч чемпионата Голландии между «Утрехтом» и «Камбюром» получился событийным. По ходу первого тайма арбитр нанёс травму игроку гостей. Пострадавшим оказался полузащитник Меес Худемакерс. Он пробегал мимо рефери, когда тот показывал жестом, в сторону каких ворот назначается штрафной удар. Не увидев игрока, судья рукой попал ему в лицо.

Меес Худемакерс провёл на поле ещё около пятнадцати минут и был заменён в конце первого тайма.

Стоит сказать, что «Утрехт» в этом матче отпраздновал волевую победу, превратив 0:2 в 3:2. Команда занимает седьмое место в турнирной таблице Эредивизие.  

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Евро-Футбол.Ру,
Утрехт Камбюр Меес Худемакерс
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