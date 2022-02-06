«Херенвен» потерпел четыре сухих поражения подряд - столь неудачной серии не было с 2009 года

В Нидерландах проходит 21-й тур Эредивизие, в субботу состоялись пять матчей, в которых были зафиксированы достаточно неожиданные результаты - так, ПСВ потерпел домашнее поражение от АЗ, несмотря на то, что первым открыл счет. В другом матче откровенный аутсайдер «Фортуна» обыграл крепкий «Херенвен», забив два безответных мяча.

Это поражение стало уже четвертым подряд для «суперфризов» с сухим счетом. Ранее клуб проигрывал еще «Зволле», «Твенте» и «Фейеноорду», каждый раз с сухим счетом. Столь неудачной серии у клуба не было с 2009 года. Тогда клуб потерпел четыре сухих поражения кряду с третьего по седьмой тур сезона 2009/2010.