Домашнее поражение от АЗ прикончило невероятную серию ПСВ из 138 матчей

В матче 21-го тура чемпионата Нидерландов ПСВ принимал дома АЗ. Несмотря на то, что «крестьяне» открыли счет, итоговую победу отпраздновали их коллеги-соперники - «сырные фермеры». Сравнять счет они успели еще в первом тайме, а на 75-й минуте швед Йеспер Карлссон забил свой девятый гол в сезоне, который стал победным, а также прервал невероятную серию ПСВ.

Дело в том, что «крестьяне» не проигрывали в домашних стенах, если открывали первыми счет, целых 138 матчей! 124 поединка закончились итоговой победой, в 14 случаях сопернику удавалось сравнять счет, но не более. А вот АЗ удалось сделать чуть-чуть больше.