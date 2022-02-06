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Чемпионат Голландии. Эредивизие

Домашнее поражение от АЗ прикончило невероятную серию ПСВ из 138 матчей

06 Февраля 2022 • 06:23 Комментировать
ПСВ
1:2
АЗ Алкмаар
окончен

В матче 21-го тура чемпионата Нидерландов ПСВ принимал дома АЗ. Несмотря на то, что «крестьяне» открыли счет, итоговую победу отпраздновали их коллеги-соперники - «сырные фермеры». Сравнять счет они успели еще в первом тайме, а на 75-й минуте швед Йеспер Карлссон забил свой девятый гол в сезоне, который стал победным, а также прервал невероятную серию ПСВ.

Дело в том, что «крестьяне» не проигрывали в домашних стенах, если открывали первыми счет, целых 138 матчей! 124 поединка закончились итоговой победой, в 14 случаях сопернику удавалось сравнять счет, но не более. А вот АЗ удалось сделать чуть-чуть больше.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСВ АЗ Алкмаар
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06.02  16:30 Гронинген ... Гоу Эхед Иглс 1.96 3.60 3.55
06.02  18:45 Аякс ... Хераклес
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Сегодня, 06 Февраля
06:23 · Голландия. Эредивизие
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