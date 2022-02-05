Аллегри хочет видеть в «Ювентусе» восходящую звезду «Аякса»

Талант амстердамского «Аякса» Райан Гравенберх может сменить голландскую Эредивизию на итальянскую Серию А. Интерес к 19-летнему хавбеку проявляет туринский «Ювентус».

Как стало известно Todofichajes, инициатором приглашения восходящей звезды голландского футбола является наставник «старой синьоры» Массимилиано Аллегри. Тренер уже попросил руководство «Юве» начать работу в этом направлении.

«Аякс» готов рассмотреть предложения по Гравенберху. Стартовая цена на футболиста составляет 40 миллионов евро.

Конкурентами «Ювентуса» в споре за Райана являются «Реал», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».