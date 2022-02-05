Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Чемпионат Голландии. Эредивизие

Аллегри хочет видеть в «Ювентусе» восходящую звезду «Аякса»

05 Февраля 2022 • 11:30 Комментировать

Талант амстердамского «Аякса» Райан Гравенберх может сменить голландскую Эредивизию на итальянскую Серию А. Интерес к 19-летнему хавбеку проявляет туринский «Ювентус».

Как стало известно Todofichajes, инициатором приглашения восходящей звезды голландского футбола является наставник «старой синьоры» Массимилиано Аллегри. Тренер уже попросил руководство «Юве» начать работу в этом направлении.

«Аякс» готов рассмотреть предложения по Гравенберху. Стартовая цена на футболиста составляет 40 миллионов евро.

Конкурентами «Ювентуса» в споре за Райана являются «Реал», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аякс Ювентус Массимилиано Аллегри Райан Гравенберх
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
05.02  18:30 Утрехт ... Камбюр 1.61 4.10 5.00
05.02  20:45 Фортуна Ситтард ... Херенвен 2.85 3.60 2.26
05.02  22:00 ПСВ ... АЗ Алкмаар 1.56 4.10 5.40
05.02  22:00 ПЕК Зволле ... НЕК Неймеген 2.65 3.45 2.50
05.02  23:00 Твенте ... Витесс 2.30 3.50 2.85
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Февраля
11:30 · Голландия. Эредивизие
Аллегри хочет видеть в «Ювентусе» восходящую звезду «Аякса»
31 Января
08:23 · Голландия. Эредивизие
«Барселона» окончательно отказалась от намерений по Тальяфико
07:54 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» заинтересовался Гравенберхом
30 Января
22:15 · Голландия. Эредивизие
«Ювентус» и «Аякс» заключили сделку по Ихаттарену официально
21:27 · Голландия. Эредивизие
Сделка «Барселоны» и «Аякса» по Тальяфико срывается
29 Января
22:22 · Голландия. Эредивизие
«Барселона» приготовила финальное предложение по защитнику «Аякса» слухи
21:57 · Англия. Премьер-лига
​Дембеле может уйти из «Барселоны» – у игрока 4 варианта слухи
28 Января
10:18 · Россия. Премьер-лига
Бубнов объяснил, почему Хендрикс не хотел покидать «Спартак»
27 Января
09:44 · Россия. Премьер-лига
«Слава богу, что он перешёл»: Широков высказался об уходе Хендрикса из «Спартака»
01:29 · Голландия. Эредивизие
«Наравне с Кройфом и Бергкампом» - бывший форвард «Манчестер Сити» решил защищать цвета НЕК-а
26 Января
21:51 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «Хендрикс - игрок уровня ФНЛ»
21:19 · Россия. Премьер-лига
Может быстро вписаться в состав и адаптироваться в команде: В «Фейеноорде» оценили аренду Хендрикса
11:45 · Россия. Премьер-лига
Агент Хендрикса подтвердил переход игрока из «Спартака» в «Фейеноорд» 1
06:23 · Голландия. Эредивизие
«Аякс» достиг договоренности по поводу перехода Ихаттарена
05:13 · Голландия. Эредивизие
Траур в Нидерландах - в возрасте 75 лет из жизни ушел легендарный игрок и тренер 1
Все новости
Рекомендуем