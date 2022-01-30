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«Ювентус» и «Аякс» заключили сделку по Ихаттарену официально

30 Января 2022 • 22:15 Комментировать
Аякс
...
Хераклес
06.02 18:45

Амстердамский «Аякс» усилил свою атаку - лидерам голландского чемпионата удалось договориться с «Ювентусом» об аренде 19-летнего нападающего Мохамеда Ихаттарена. Сделка заключена до конца календарного года, при этом «Аякс» застолбил за собой право на выкуп футболиста.

Ихаттарен является воспитанником голландского футбола, но не «Аякса», а ПСВ. Летом 2021 года он согласился перейти в «Ювентус», но там решили, что игроку лучше постажироваться в другом месте и сдали его в аренду «Сампдории». Но там у игрока категорически не сложились рабочие отношения с руководством, и он самовольно вернулся в Нидерланды.

Сейчас, как сообщает официальный сайт «Аякса», Ихаттарен наконец-то обрел свое место.

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Евро-Футбол.Ру,
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