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Сделка «Барселоны» и «Аякса» по Тальяфико срывается

30 Января 2022 • 21:27 Комментировать

«Барселона» активно охмуряет аргентинского защитника «Аякса» Николаса Тальяфико, но сейчас сделка находится на грани срыва. Как сообщает издание Marca, дело в том, что «Аякс» настаивает на полноценной продаже игрока, выставив ценник в семь миллионов евро.

Намерение же «Барселоны» заключается в том, чтобы арендовать 29-летнего футболиста, но не выкупать его. Амстердамский клуб такой сценарий не устраивает.

Ранее Тальяфико уже играл в Испании - он провел один год в составе «Мурсии», отыграв 27 матчей в сезоне 2012/2013. В «Аяксе» Тальяфико выступает с 2018 года, сыграв в общей сложности в 103 матчах. На его счету - 36 матчей в составе аргентинской сборной, впервые он выступил за нее в 2017 году.

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