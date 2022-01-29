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«Барселона» приготовила финальное предложение по защитнику «Аякса» слухи

29 Января 2022 • 22:22 Комментировать
Аякс
...
Хераклес
06.02 18:45

После подписания Феррана Торреса и Адама Траоре «Барселона» намерена оформить еще один трансфер до закрытия зимнего окна регистрации. В последние дни января каталонцы будут проводить переговоры с «Аяксом» касательно аренды защитника Николаса Тальяфико.

По информации газеты Sport, клуб приготовил финальное предложение по аргентинцу, детали которого будут обсуждаться с директором голландской команды Марком Овермарсом. Стоит добавить, что в соглашение должна быть включена опция обязательного выкупа по итогам сезона.

Также уточняется, что «Аякс» ожидает получить часть денег уже сейчас. Альтернативный вариант – обмен на кого-то из молодых футболистов «Барселоны».

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Барселона Николас Тальяфико трансферы футбола - зима 2022
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