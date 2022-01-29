После подписания Феррана Торреса и Адама Траоре «Барселона» намерена оформить еще один трансфер до закрытия зимнего окна регистрации. В последние дни января каталонцы будут проводить переговоры с «Аяксом» касательно аренды защитника Николаса Тальяфико.

По информации газеты Sport, клуб приготовил финальное предложение по аргентинцу, детали которого будут обсуждаться с директором голландской команды Марком Овермарсом. Стоит добавить, что в соглашение должна быть включена опция обязательного выкупа по итогам сезона.

Также уточняется, что «Аякс» ожидает получить часть денег уже сейчас. Альтернативный вариант – обмен на кого-то из молодых футболистов «Барселоны».