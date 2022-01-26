«Аякс» достиг договоренности по поводу перехода Ихаттарена

Амстердамский «Аякс» утряс все формальности с «Ювентусом» в вопросе о трансфере 19-летнего Мохамеда Ихаттарена, он присоединится к «аяксидам» в качестве замены для проданного в «Шахтёр» Давида Нереса. В прошлом году «Ювентус» сдал было Ихаттарена в аренду «Сампдории», но тому там, мягко говоря, не очень понравилось и он бежал оттуда в родные Нидерланды, где ранее он уже выступал за ПСВ.

Сейчас речь снова идет об аренде, но у «Аякса» будет право выкупа полузащитника, сообщает calciomercato.it. Ихаттарен стабильно играет за юношеские и молодежные сборные Нидерландов, собрав в общей сложности тридцать матчей.