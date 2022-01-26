Траур в Нидерландах - в возрасте 75 лет из жизни ушел легендарный игрок и тренер

Грустная новость из Нидерландов - в возрасте 75 лет скончался легендарный современник Йохана Кройфа - Вим Янсен. Он проиграл долгую борьбу с деменцией.

Он провел более 500 матчей за «Фейеноорд» в лучшие годы клуба - в 1970 году клуб выиграл Кубок чемпионов, также Янсен четырежды становился чемпионом Нидерландов с роттердамцами, и позже, в 1982, выиграл также и с «Аяксом».

В качестве тренера Вим вписал свое имя в историю тем, что стал первым небританским тренером «Селтика», и, проведя у руля клуба лишь один сезон (1997/1998), вернул клуб на вершину после девяти лет поражений от «Глазго Рейнджерс».