«Барселона» предлагает «Аяксу» Бальде в качестве компенсации за Тальяфико

Николас Тальяфико хочет в «Барселону», а «Барселона» хочет Тальяфико - но роману мешает нежелание «Аякса» отпускать аргентинца, у которого есть контракт с «Аяксом» до 2023 года. Вернее, отпустить «Аякс» не против, потому что, в конце концов, нет никакого смысла рассчитывать на игрока, не желающего более выкладываться и мечтающего о другом клубе.

«Аякс» хочет достойную компенсацию - и, как сообщает Diario AS, «Барселона» готова, помимо денег, предложить и Алехандро Бальде, но только лишь на арендных условиях.

Это уже не первая попытка договориться с «Аяксом» о бартере - ранее каталонцы предлагали аяксидам Деста вместо Мазрауи, но договориться стороны не сумели.