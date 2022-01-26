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«Барселона» предлагает «Аяксу» Бальде в качестве компенсации за Тальяфико

26 Января 2022 • 00:00 Комментировать

Николас Тальяфико хочет в «Барселону», а «Барселона» хочет Тальяфико - но роману мешает нежелание «Аякса» отпускать аргентинца, у которого есть контракт с «Аяксом» до 2023 года. Вернее, отпустить «Аякс» не против, потому что, в конце концов, нет никакого смысла рассчитывать на игрока, не желающего более выкладываться и мечтающего о другом клубе.

«Аякс» хочет достойную компенсацию - и, как сообщает Diario AS, «Барселона» готова, помимо денег, предложить и Алехандро Бальде, но только лишь на арендных условиях.

Это уже не первая попытка договориться с «Аяксом» о бартере - ранее каталонцы предлагали аяксидам Деста вместо Мазрауи, но договориться стороны не сумели.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Барселона Николас Тальяфико
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