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Чемпионат Голландии. Эредивизие

«Барселона» усилится игроком «Аякса»

25 Января 2022 • 10:39 Комментировать

Фланговый защитник Николас Тальяфико, выступающий в голландском чемпионате за амстердамский «Аякс», может оказаться в испанской Ла Лиге. Как сообщил посредством своего твиттер-аккаунта инсайдер Николо Скира, аргентинского латераля намерена подписать каталонская «Барселона».

По сведениям журналиста, «сине-гранатовые» сначала арендуют Николаса на полгода, а затем заключат с ним трехлетнее трудовое соглашение. Чтобы выкупить Тальяфико у «Аякса», «Барсе» придется заплатить порядка 16 миллионов евро.

29-летний защитник выступает за «Аякс» с 2018 года. Он связан контрактными обязательствами с клубом до лета 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Барселона Николас Тальяфико
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