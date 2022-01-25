«Барселона» усилится игроком «Аякса»

Фланговый защитник Николас Тальяфико, выступающий в голландском чемпионате за амстердамский «Аякс», может оказаться в испанской Ла Лиге. Как сообщил посредством своего твиттер-аккаунта инсайдер Николо Скира, аргентинского латераля намерена подписать каталонская «Барселона».

По сведениям журналиста, «сине-гранатовые» сначала арендуют Николаса на полгода, а затем заключат с ним трехлетнее трудовое соглашение. Чтобы выкупить Тальяфико у «Аякса», «Барсе» придется заплатить порядка 16 миллионов евро.

29-летний защитник выступает за «Аякс» с 2018 года. Он связан контрактными обязательствами с клубом до лета 2023 года.