Основной голкипер «Утрехта» решил продолжить карьеру в США

Маартен Пас решил перебраться за океан, где будет выступать за клуб МЛС - «Даллас». Это означает, что «Утрехт» остается без основного голкипера, который в нынешнем сезоне выходил на поле в каждом из девятнадцати матчей чемпионата, проведенных доселе «Утрехтом». В них вратарь пропустил 26 мячей, что для результативного чемпионата Нидерландов, к слову, не такой уж и плохой результат (к примеру, у ПСВ и АЗ - по 24 пропущенных мяча).

Рабочие отношения Паса с «Далласом» пока что основываются на арендном договоре, действующем до 30 июня 2022, но у «Далласа» сохраняется опция на выкуп кипера.

We have signed goalkeeper Maarten Paes on a short-term loan from Eredivisie’s FC Utrecht.



We have an option to exercise a permanent transfer on Paes' contract following the duration of the loan in July 2022.