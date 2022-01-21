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Чемпионат Голландии. Эредивизие

Основной голкипер «Утрехта» решил продолжить карьеру в США

21 Января 2022 • 01:59 Комментировать

Маартен Пас решил перебраться за океан, где будет выступать за клуб МЛС - «Даллас». Это означает, что «Утрехт» остается без основного голкипера, который в нынешнем сезоне выходил на поле в каждом из девятнадцати матчей чемпионата, проведенных доселе «Утрехтом». В них вратарь пропустил 26 мячей, что для результативного чемпионата Нидерландов, к слову, не такой уж и плохой результат (к примеру, у ПСВ и АЗ - по 24 пропущенных мяча).

Рабочие отношения Паса с «Далласом» пока что основываются на арендном договоре, действующем до 30 июня 2022, но у «Далласа» сохраняется опция на выкуп кипера.

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Евро-Футбол.Ру,
Утрехт МЛС Даллас Маартен Пас
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