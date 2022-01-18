В ближайшее время Кристиан Эриксен должен вернуться в футбол. «Интер» разорвал контракт с датским полузащитником, поскольку в Италии запрещено играть с имплантированным дефибриллятором.

Как сообщает Voetbal International, справки по поводу Кристиана Эриксена наводил голландский ПСВ. Тем не менее, 29-летний футболист настроен вернуться в Премьер-лигу Англии, где ранее он защищал цвета «Тоттенхэма».

Ранее появлялась информация о том, что предложение Кристиану Эриксену сделал английский «Брентфорд».

Напомним, что в июне Кристиан Эриксен перенёс остановку сердца во время матча сборных Дании и Финляндии на Евро-2020.