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Чемпионат Голландии. Эредивизие

ПСВ наводил справки по Эриксену слухи

18 Января 2022 • 14:24 Комментировать

В ближайшее время Кристиан Эриксен должен вернуться в футбол. «Интер» разорвал контракт с датским полузащитником, поскольку в Италии запрещено играть с имплантированным дефибриллятором.

Как сообщает Voetbal International, справки по поводу Кристиана Эриксена наводил голландский ПСВ. Тем не менее, 29-летний футболист настроен вернуться в Премьер-лигу Англии, где ранее он защищал цвета «Тоттенхэма».

Ранее появлялась информация о том, что предложение Кристиану Эриксену сделал английский «Брентфорд».

Напомним, что в июне Кристиан Эриксен перенёс остановку сердца во время матча сборных Дании и Финляндии на Евро-2020.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСВ Кристиан Эриксен
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