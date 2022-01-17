Классен сыграл 250-й матч в составе «Аякса»

Дэви Классен вышел на замену во втором тайме матча «Аякса» против «Утрехта» и отметил таким образом юбилей - это был 250-й матч в футболке «Аякса» для 28-летнего полузащитника. Классен выступал за «Аякс» несколько лет тому назад, ушел в немецкий «Вердер», а в прошлом сезоне вернулся в Амстердам. За все это время он насобирал в итоге 250 матчей.

Юбилейная встреча оказалась удачной для Классена - «Аякс» выиграл со счетом 3:0 у «Утрехта», бывшей команды Эрика тен Хага, для которого вчерашний матч также оказался юбилейным, о чем мы уже сообщали.