Бразильский форвард Давид Нерес сменил амстердамский «Аякс» на донецкий «Шахтёр», об этом сообщила пресс-служба голландского топ-клуба.

За трансфер 24-летнего нападающего «горняки» заплатили 12 миллионов евро. В качестве бонусных выплат предусмотрены четыре миллиона.

Срок контракта между «Шахтёром» и Нересом не разглашается, однако, по данным прессы, стороны подписали соглашение до лета 2026 года.

Нерес перешел в «Аякс» в 2017 году из «Сан-Паулу». В текущем сезоне чемпионата Голландии Давид провел 15 поединков, отметившись тремя забитыми мячами и двумя ассистами.

В активе нападающего семь матчей за сборную Бразилии.