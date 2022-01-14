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Чемпионат Голландии. Эредивизие

Форвард ПСВ не хочет возвращаться в клуб из-за угроз насилия

14 Января 2022 • 01:03 Комментировать
Гронинген
...
ПСВ
8.00 4.90 1.38
16.01 16:30

Израильский нападающий ПСВ Эран Захави не хочет возвращаться в клуб из-за угроз насилия. По текущему контракту у Захави остается еще полгода с нидерландским клубом, а сам футболист лечится от травмы колена.

Причиной такого решения является тот факт, что в 2021 дом израильтянина дважды подвергался ограблению. В первый раз это случилось весной, когда футболист вместе со своей семьей находился в отпуска. Однако во втором случае свидетелем ограбления стала жена Захави, которая впоследствии получила психологическую травму.

Отметим, что из-за травмы колена Захави и вовсе может не сыграть за ПСВ в этом сезоне. В первой половине чемпионата Нидерландов футболист отметился четырьмя голами и тремя ассистами в 12 матчах за ПСВ.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСВ Чемпионат Голландии Эран Захави
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ГРОНИНГЕН ПСВ
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