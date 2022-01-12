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Чемпионат Голландии. Эредивизие

Агент анонсировал переход Нереса из «Аякса» в «Шахтёр»

12 Января 2022 • 10:19 Комментировать

Вингер амстердамского «Аякса» Давид Нерес в скором времени подпишет контракт с донецким «Шахтёром». Об этом рассказал агент игрока Ревьен Канхай в разговоре с журналистом Voetbal lnternational.

«Клубы практически договорились о сделке. Думаю, трансфер будет оформлен в ближайшие несколько дней. Давид рассчитывает снова оказаться на прицеле европейских грандов при помощи «Шахтёра», - сказал представитель футболиста.

Ранее сообщалось, что стороны согласовали детали трудового соглашения.

В текущем сезоне Нерес принял участие в 15 поединках чемпионата Голландии, забил три гола и сделал два ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Донецк Давид Нерес
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