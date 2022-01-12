«Барселона» вступила в борьбу за футболиста «Аякса»

Защитник «Аякса» Лисандро Мартинес интересен многим европейским клубам, и теперь в список претендентов на него попала и «Барселона». Каталонцы претендовали на игрока и ранее, но прошлым летом не сошлись в цене с руководством амстердамского клуба, сообщает football-espana.net.

В Мартинеса очень верит Хави, и потому сейчас попытки подписать его возобновились. Несмотря на свои 23 года, Лисандро - опытный футболист, который уже выиграл в составе Аргентины Кубок Америки. В «Аяксе» Лисандро выступает с 2019 года, являясь воспитанником аргентинского «Ньюуэллс Олд Бойз». Того самого, в котором когда-то начинал Лионель Месси.