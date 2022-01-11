​Де Дзерби забирает в «Шахтёр» ещё одного форварда из «Аякса»

Прошлым летом из «Аякса» в «Шахтёр» перебрался Лассина Траоре. Осенью он получил серьёзную травму колена и выбыл на долгий срок. Теперь «горняки» во главе с итальянским тренером Роберто де Дзерби изучают новые варианты усиления атаки, и они снова обратились к «Аяксу». По данным De Telegraaf, донецкий клуб достиг устной договорённости о переходе в свои ряды Давида Нереса. В своё время этого футболиста связывали с топ-клубами Европы, в частности с «Реалом» и «Ливерпулем».

Давид Нерес в сезоне 2021/2022 провёл за «Аякс» 22 матча. В них 24-летний нападающий забил 4 гола и отдал 2 результативных паса.