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«Аякс» отклонил предложение «Шахтёра» по Нересу

10 Января 2022 • 16:07 Комментировать

«Шахтёр» продолжает искать замену бразильско-украинской легенде клуба Марлосу, с которым истёк контракт, и в попытке заменить его, обратился к «Аяксу» по поводу Давида Нереса, предложив 15 миллионов евро за переход бразильца. 

Амстердамский клуб проявил заинтересованность в сделке, но выразил неудовлетворение предложением «горняков», надеясь выручить за вингера как минимум 20 миллионов евро.

Напомним, что в 2017 году «Аякс» заплатил «Сан-Паулу» 22 миллиона евро за игрока. 

Давид Нерес выходил на поле 22 раза, смог забить 4 раза и отдать 3 голевые передачи. 

Генеральный директор донецкого клуба Сергей Палкин подтвердил, что «Шахтёр» ведёт переговоры по трансферу новых игроков, чтобы удовлетворить кадровые запросы тренера Роберто де Дзерби.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Шахтёр Донецк Давид Нерес
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