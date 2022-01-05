Онана успешно прошёл медосмотр и подписал контракт с «Интером»

25-летний камерунский голкипер Андре Онана успешно прошел медицинское обследование в миланском «Интере». Об этом отрапортовал посредством твиттер-аккаунта журналист Фабрицио Романо.

Если верить инсайдеру, стороны уже подписали пятилетнее трудовое соглашение. Заработная плата африканца в стане «нерадзурри» составит три миллиона евро в год. Андре присоединится к «Интеру» в конце сезона на правах свободного агента. В данный момент у игрока действующее соглашение с амстердамским «Аяксом».

В рамке ворот миланского гранда Онана заменит 37-летнего словенца Самира Хандановича, у которого завершится контракт грядущим летом.