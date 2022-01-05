Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Голландии. Эредивизие

Онана успешно прошёл медосмотр и подписал контракт с «Интером»

05 Января 2022 • 13:50 Комментировать

25-летний камерунский голкипер Андре Онана успешно прошел медицинское обследование в миланском «Интере». Об этом отрапортовал посредством твиттер-аккаунта журналист Фабрицио Романо.

Если верить инсайдеру, стороны уже подписали пятилетнее трудовое соглашение. Заработная плата африканца в стане «нерадзурри» составит три миллиона евро в год. Андре присоединится к «Интеру» в конце сезона на правах свободного агента. В данный момент у игрока действующее соглашение с амстердамским «Аяксом».

В рамке ворот миланского гранда Онана заменит 37-летнего словенца Самира Хандановича, у которого завершится контракт грядущим летом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Андре Онана
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Января
13:50 · Голландия. Эредивизие
Онана успешно прошёл медосмотр и подписал контракт с «Интером»
04 Января
14:39 · Голландия. Эредивизие
​Онана до конца дня пройдёт обследование для «Интера»
30 Декабря
15:22 · Голландия. Эредивизие
Голкипер «Аякса» Онана упрекнул УЕФА в решении отстранить его от футбола на девять месяцев 1
29 Декабря
09:51 · Голландия. Эредивизие
«Шахтёр» нацелился на вингера «Аякса»
28 Декабря
14:49 · Россия. Премьер-лига
Итальянский клуб заинтересовался полузащитником «Спартака» 1
10:55 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА поборется с клубами Серии А за полузащитника «Фейеноорда»
24 Декабря
17:33 · Голландия. Эредивизие
Гендиректор «Аякса» ван дер Сар подтвердил, что Мазрауи может покинуть команду – в нём заинтересована «Барселона» слухи
11:34 · Голландия. Эредивизие
Тадич - лучший футболист Сербии в 2021 году
23 Декабря
01:04 · Голландия. Эредивизие
«Фейеноорд» и «Аякс» разгромно победили
19 Декабря
20:41 · Голландия. Эредивизие
ПСВ вернул лидерство, разгромив «Ваалвейк»
18:28 · Голландия. Эредивизие
«Аякс» был сильнее «Фейеноорда» в матче за первое место 1
16:04 · Голландия. Эредивизие
​«Фейеноорд» - «Аякс» - 0:2 (закончен)
09:42 · Голландия. Эредивизие
​Тадич уже побил рекорд Месси и может его улучшить 1
17 Декабря
15:28 · Голландия. Эредивизие
​Онана станет игроком «Интера»
15 Декабря
13:50 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Спартака» может продолжить карьеру в АПЛ 2
Все новости
Рекомендуем