«Шахтёр» нацелился на вингера «Аякса»

Атакующий полузащитник амстердамского «Аякса» Давид Нерес имеет вариант продолжения карьеры в украинском чемпионате.

Согласно данным портала Goal.com, интерес к 24-летнему бразильцу проявляет донецкий «Шахтёр». «Горняки» уже вступили в переговоры с представителями голландского клуба. «Аякс» отклонил первое предложение «Шахтёра», однако украинцы готовятся увеличить сумму до 15 миллионов евро.

Давид играет за амстердамский коллектив с 2017 года. В нынешнем сезоне чемпионата Голландии Нерес провел 15 матчей, отметившись тремя забитыми мячами и двумя ассистами.