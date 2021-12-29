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Чемпионат Голландии. Эредивизие

«Шахтёр» нацелился на вингера «Аякса»

29 Декабря 2021 • 09:51 Комментировать

Атакующий полузащитник амстердамского «Аякса» Давид Нерес имеет вариант продолжения карьеры в украинском чемпионате.

Согласно данным портала Goal.com, интерес к 24-летнему бразильцу проявляет донецкий «Шахтёр». «Горняки» уже вступили в переговоры с представителями голландского клуба. «Аякс» отклонил первое предложение «Шахтёра», однако украинцы готовятся увеличить сумму до 15 миллионов евро.

Давид играет за амстердамский коллектив с 2017 года. В нынешнем сезоне чемпионата Голландии Нерес провел 15 матчей, отметившись тремя забитыми мячами и двумя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Шахтёр Донецк Давид Нерес
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