Тадич - лучший футболист Сербии в 2021 году

В Сербии подвели итоги 2021 года. В частности, был назван лучший футболист страны, об этом рапортует пресс-служба местного футбольного союза.

Лучшим стал 33-летний форвард амстердамского «Аякса» Душан Тадич. Стоит отметить, что этот игрок получает награду третий раз в карьере. Ранее его признавали лучшим в 2016 и 2019 годах.

Лучшим тренером Сербии признали Драгана Стойковича. Под его руководством национальная команда напрямую пробилась на чемпионат мира-2022.

В сезоне-2021/2022 Тадич принял участие в 18 поединках чемпионата Голландии, записав на свой счет семь забитых мячей и 11 результативных передач.