«Аякс» был сильнее «Фейеноорда» в матче за первое место

В центральном матче 17-го тура Эредивизие играли фавориты, «Фейеноорд» и «Аякс». Судьбу ответственного сражения решили мячи в концовке таймов - автогол Маркоса Сенеси на 44-й минуте и удар Душана Тадича с 11 метров на 81-й минуте.
«Аякс» вышел на первое место, у роттердамцев на три очка меньше и третий результат.
Протокол игры
|44' Сенеси Маркос (0:1)
|81' Тадич Душан (0:2)
Бейло Юстин • Педерсен Маркус Гольмгрен 73' ( Джаханбакш Алиреза ( 73') • Гертрейда Лютсхарел • Сенеси Маркос • Маласиа Тирелл • Эурснес Фредрик • 52'Тиль Гус • Кекчю Оркун • Тоорнстра Йенс • 37'Линссен Брайан 13' 69' ( Дессерс Сириль ( 69') • Синистерра Луис 46' ( Нелсон Райс ( 46' ) 79'
Запасные: Баннис Науфаль • Миламбо Антони • Бенита Мимеирхель • Тейшейра Жоау • Марсиано Офир • Янсен Тейс • Димерс Марк • Хендрикс Рамон
Пасвер Ремко • Тимбер Юррьен 73' ( Ренсх Девайн ( 73') • Шуурс Перр • Мартинес Лисандро 19' ( Тальяфико Николас ( 19') • Блинд Дэйли • Альварес Эдсон • Гравенберх Райан • 15'Антони • 34'Бергёйс Стивен 60' ( Классен Дэви ( 60') • Тадич Душан • Алле Себастьян 32'
Запасные: Регер Юри • Перейра Данило II • Тейлор Кеннет • Гортер Джей • Йенсен Виктор • Дарами Мохаммед • Онана Андре • Нерес Давид
19 декабря. Стадион "Де Кёйп" (Роттердам).
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