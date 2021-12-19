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Чемпионат Голландии. Эредивизие

«Аякс» был сильнее «Фейеноорда» в матче за первое место

19 Декабря 2021 • 18:28 Комментировать (1)
Фейеноорд
0:2
Аякс
окончен

В центральном матче 17-го тура Эредивизие играли фавориты, «Фейеноорд» и «Аякс». Судьбу ответственного сражения решили мячи в концовке таймов - автогол Маркоса Сенеси на 44-й минуте и удар Душана Тадича с 11 метров на 81-й минуте.

«Аякс» вышел на первое место, у роттердамцев на три очка меньше и третий результат.

Протокол игры  
Фейеноорд 0:2 Аякс
    44' Сенеси Маркос (0:1)
    81' Тадич Душан (0:2)
Бейло Юстин Педерсен Маркус Гольмгрен   73' (Джаханбакш Алиреза (   73') Гертрейда Лютсхарел Сенеси Маркос Маласиа Тирелл Эурснес Фредрик   52' Тиль Гус Кекчю Оркун Тоорнстра Йенс   37' Линссен Брайан   13'   69' (Дессерс Сириль (   69') Синистерра Луис   46' (Нелсон Райс (   46'   79')
Запасные: Баннис Науфаль Миламбо Антони Бенита Мимеирхель Тейшейра Жоау Марсиано Офир Янсен Тейс Димерс Марк Хендрикс Рамон
Пасвер Ремко Тимбер Юррьен   73' (Ренсх Девайн (   73') Шуурс Перр Мартинес Лисандро   19' (Тальяфико Николас (   19') Блинд Дэйли Альварес Эдсон Гравенберх Райан   15' Антони   34' Бергёйс Стивен   60' (Классен Дэви (   60') Тадич Душан Алле Себастьян   32'
Запасные: Регер Юри Перейра Данило II Тейлор Кеннет Гортер Джей Йенсен Виктор Дарами Мохаммед Онана Андре Нерес Давид
19 декабря. Стадион "Де Кёйп" (Роттердам).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Фейеноорд
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Bartimeus
19 Декабря 2021 в 19:39
Не лучший матч Аякса по игре, соперник не дал сыграть в свой футбол. Много брака, зато прессинг работал отлично и роттердамцам мало что позволили. впрочем, сами тоже ничем особенным не отметились. Могли пеналь дать, кстати, вполне тянуло. Аякс владел инициативой во втором тайме, но все решили тонкости и индивидуализм.
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окончен Камбюр 1:2 Херенвен 2.25 3.65 2.95
окончен Фейеноорд 0:2 Аякс
окончен Гоу Эхед Иглс 0:2 НЕК Неймеген 2.25 3.50 3.15
Идет 73 минута Ваалвейк 0:4 ПСВ 10.00 5.90 1.28
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