«Аякс» был сильнее «Фейеноорда» в матче за первое место

В центральном матче 17-го тура Эредивизие играли фавориты, «Фейеноорд» и «Аякс». Судьбу ответственного сражения решили мячи в концовке таймов - автогол Маркоса Сенеси на 44-й минуте и удар Душана Тадича с 11 метров на 81-й минуте.

«Аякс» вышел на первое место, у роттердамцев на три очка меньше и третий результат.