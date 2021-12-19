​Тадич уже побил рекорд Месси и может его улучшить

Нападающий «Аякса» Душан Тадич побил рекорд Лионеля Месси, оформив уже 37 голевых передах в 2021 календарном году за клуб и сборную. Об этом сообщает DAZN Canada в «Твиттере».

Рекорд Лионеля Месси держался с 2011 года, когда звёздный аргентинский форвард оформил 36 ассистов.

До конца календарного года Душан Тадич может успеть улучшить этот рекорд. В воскресенье «Аякс» сыграет в гостях у «Фейеноорда», а в среду – против «Фортуны». После этого амстердамский клуб уйдёт на зимние каникулы.

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