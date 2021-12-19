Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Голландии. Эредивизие

​Тадич уже побил рекорд Месси и может его улучшить

19 Декабря 2021 • 09:42 Комментировать
Фейеноорд
...
Аякс
Через 6 ч. 3 мин.

Нападающий «Аякса» Душан Тадич побил рекорд Лионеля Месси, оформив уже 37 голевых передах в 2021 календарном году за клуб и сборную. Об этом сообщает DAZN Canada в «Твиттере».

Рекорд Лионеля Месси держался с 2011 года, когда звёздный аргентинский форвард оформил 36 ассистов.

До конца календарного года Душан Тадич может успеть улучшить этот рекорд. В воскресенье «Аякс» сыграет в гостях у «Фейеноорда», а в среду – против «Фортуны». После этого амстердамский клуб уйдёт на зимние каникулы.

Не пропустите трансляцию матча между «Фейеноордом» и «Аяксом» в текстовом формате на портале LiveResult.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аякс Лионель Месси Душан Тадич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
ФЕЙЕНООРД АЯКС
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
19.12  14:15 Камбюр ... Херенвен 2.25 3.65 2.95
19.12  16:30 Фейеноорд ... Аякс
19.12  16:30 Гоу Эхед Иглс ... НЕК Неймеген 2.25 3.50 3.15
19.12  18:45 Ваалвейк ... ПСВ 10.00 5.90 1.28
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Декабря
09:42 · Голландия. Эредивизие
​Тадич уже побил рекорд Месси и может его улучшить
17 Декабря
15:28 · Голландия. Эредивизие
​Онана станет игроком «Интера»
15 Декабря
13:50 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Спартака» может продолжить карьеру в АПЛ 2
14 Декабря
19:33 · Голландия. Эредивизие
​Онана: «Барселона» - мой вариант номер один»
18:59 · Голландия. Эредивизие
​Онана рассказал подробности своей дисквалификации за допинг
12 Декабря
23:59 · Голландия. Эредивизие
«Фейеноорд» и «Аякс» оступились, ПСВ вырвал победу на 90-й минуте
09:41 · Англия. Премьер-лига
​В Англии назвали тренера, которого предпочитает назначить «Манчестер Юнайтед» 1 слухи
10 Декабря
09:51 · Голландия. Эредивизие
Тен Хаг высказался о возможной работе за границей
09 Декабря
12:48 · Голландия. Эредивизие
«Барселона» нацелилась на лидера «Аякса» 9
08 Декабря
10:52 · Голландия. Эредивизие
​«Аякс» анонсировал продление контракта с Овермарсом 1
07 Декабря
22:56 · Англия. Премьер-лига
Тен Хага сватают в «Сити» в качестве преемника Гвардиолы 1
06 Декабря
12:09 · Англия. Премьер-лига
Зиеш заявил о желании вернуться в «Аякс»
05 Декабря
20:40 · Голландия. Эредивизие
Гол Тиля помог «Фейеноорду» уничтожить оборону «Фортуны»
04 Декабря
20:29 · Голландия. Эредивизие
ПСВ разгромил «Утрехт», пропустив первым
03 Декабря
00:54 · Голландия. Эредивизие
«Аякс» забил 5 мячей «Виллему II» и стал автором нового рекорда
Все новости
Рекомендуем