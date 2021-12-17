​Онана станет игроком «Интера»

Голкипер Андре Онана по завершению сезона 2021/2022 станет футболистом «Интера». Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, 25-летний игрок уже имеет устную договорённость с миланским клубом и не собирается её нарушать.

«Онана хочет перейти в «Интер», они устно договорились о контракте с сезона 2022/2023. Это вопрос времени», - написал Романо на своей страничке в «Инстаграме».

Ранее Андре Онана рассказывал о том, что «Барселона» - его вариант номер один. По словам Фабрицио Романо, вратарь имел в виду, что он уважает каталонцев как клуб, где он ранее занимался, не считая при этом вариант с переездом на «Камп Ноу» основным.