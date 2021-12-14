​Онана: «Барселона» - мой вариант номер один»

Вратарь Андре Онана покинет «Аякс» либо по завершению текущего сезона, либо уже зимой. Контракт камерунца, рассчитанный до конца текущего сезона, продлён не будет. Одним из клубов, с которыми связывают Онана, является «Барселона». Вратарь занимался в академии каталонцев на протяжении четырёх с половиной лет, прежде чем отправиться в «Аякс».

«Я продолжаю поддерживать связь с «Барселоной». У меня очень хорошие отношения с клубом с момента моего отъезда. «Барселона» - мой дом.

Является ли «Барселона» моим вариантом номер один? Очевидно. Это мой дом, я там вырос», - высказался Онана в интервью для испанского издания Sport.