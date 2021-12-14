​Онана рассказал подробности своей дисквалификации за допинг

Недавно Андре Онана вернулся в футбол после дисквалификации за допинг. Вратаря «Аякса» отстраняли на год, но после апелляции срок сократили до девяти месяцев. Теперь Онана вспомнил подробности той истории.

«После игры с «Аталантой» я проснулся с головной болью. Я пошёл принять таблетку, но принял не ту. Я принял таблетку жены – она родила, и у неё были проблемы с задержкой жидкости. Таблетки выглядят одинаково, упаковки похожи, и они хранились в одном месте.

В тот же день я сдал положительный тест на допинг. Я не поверил, но мне сказали, что у меня положительный тест на ламизак, который принимают беременные. Я спросил со смехом: «Я похож на беременного?».

Это было сложно, но даже УЕФА признал, что это было не специально. Эта таблетка не улучшает показатели, а вратари вообще не принимают допинг», - слова Онана приводит испанский Sport.