Тен Хаг высказался о возможной работе за границей

Наставник амстердамского «Аякса» Эрик тен Хаг высказался насчет возможной работы за границей.

«Я считаю, что готов к такому вызову. Однако не гонюсь за этой идеей. Я буду доволен своей карьерой, даже если не поработаю в другом чемпионате. Хотя, по моему мнению, я достаточном компетентен, чтобы принять новый вызов», - приводит слова специалиста Volkskrant.

Ранее в СМИ ходили слухи об интересе к голландцу со стороны «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

51-летний специалист работает с «Аяксом» с 2017 года. Трудовой договор между сторонами рассчитан до лета 2023 года.