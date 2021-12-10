Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Голландии. Эредивизие

Тен Хаг высказался о возможной работе за границей

10 Декабря 2021 • 09:51 Комментировать

Наставник амстердамского «Аякса» Эрик тен Хаг высказался насчет возможной работы за границей.

«Я считаю, что готов к такому вызову. Однако не гонюсь за этой идеей. Я буду доволен своей карьерой, даже если не поработаю в другом чемпионате. Хотя, по моему мнению, я достаточном компетентен, чтобы принять новый вызов», - приводит слова специалиста Volkskrant.

Ранее в СМИ ходили слухи об интересе к голландцу со стороны «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

51-летний специалист работает с «Аяксом» с 2017 года. Трудовой договор между сторонами рассчитан до лета 2023 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Эрик тен Хаг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
10.12  22:00 Виллем II ... Камбюр 2.36 3.55 2.75
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Декабря
09:51 · Голландия. Эредивизие
Тен Хаг высказался о возможной работе за границей
09 Декабря
12:48 · Голландия. Эредивизие
«Барселона» нацелилась на лидера «Аякса» 8
08 Декабря
10:52 · Голландия. Эредивизие
​«Аякс» анонсировал продление контракта с Овермарсом 1
07 Декабря
22:56 · Англия. Премьер-лига
Тен Хага сватают в «Сити» в качестве преемника Гвардиолы 1
06 Декабря
12:09 · Англия. Премьер-лига
Зиеш заявил о желании вернуться в «Аякс»
05 Декабря
20:40 · Голландия. Эредивизие
Гол Тиля помог «Фейеноорду» уничтожить оборону «Фортуны»
04 Декабря
20:29 · Голландия. Эредивизие
ПСВ разгромил «Утрехт», пропустив первым
03 Декабря
00:54 · Голландия. Эредивизие
«Аякс» забил 5 мячей «Виллему II» и стал автором нового рекорда
02 Декабря
00:03 · Голландия. Эредивизие
Голевая передача Тиля помогла «Фейеноорду» обыграть «Хераклес»
01 Декабря
10:39 · Англия. Премьер-лига
«Аякс» готов арендовать нападающего «Тоттенхэма»
28 Ноября
20:37 · Голландия. Эредивизие
«Аякс» минимально победил, «Фейеноорд» и ПСВ потеряли очки
26 Ноября
10:17 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» и «Ливерпуль» поспорят за таланта «Аякса»
25 Ноября
15:41 · Россия. Премьер-лига
Гус Тиль не вернётся в «Спартак» зимой – он пробудет в «Фейеноорде» до конца сезона
23 Ноября
01:02 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг обсудил с «Манчестер Юнайтед» возможное сотрудничество 2 слухи
21 Ноября
22:47 · Англия. Премьер-лига
«Я ничего не знаю»: Тен Хаг прокомментировал слухи о возможном назначении в «Манчестер Юнайтед»
Все новости
Рекомендуем