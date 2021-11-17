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Чемпионат Голландии. Эредивизие

​Чемпионат Голландии не остановят – заявление

17 Ноября 2021 • 15:40 Комментировать

Голландские клубы выступили за приостановку чемпионата, поскольку правительство запретило зрителям ходить на футбол в течение трёх недель из-за эпидемиологической обстановки. Королевский футбольный союз Голландии выпустил заявление, в котором сообщил, что приостановка чемпионата невозможна. К такому выводу в Союзе пришли после широких консультаций с клубами, политиками, полицией, фанатами, телевизионщиками и так далее.

- Перенос игр рискован для турниров, а развитие эпидемиологической ситуации предсказать сложно, - говорится в заявлении.

Союз отметил, что будет разрабатывать схему компенсации, чтобы финансовые потери клубов от игр без зрителей были не такими ощутимыми.

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