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Чемпионат Голландии. Эредивизие

​Чемпионат Голландии могут приостановить

15 Ноября 2021 • 09:56 Комментировать

Розыгрыш чемпионата Голландии может быть приостановлен. Это связано с тем, что местное правительство запретило болельщикам посещать стадионы на фоне текущей эпидемиологической обстановки в стране. Клубы предпочитают взять паузу на эти три недели вместо того, чтобы проводить игры без зрителей, теряя потенциальные доходы. Об этом на своих страницах сообщает голландский AD.

Если чемпионат Голландии остановят, то есть вероятность, что командам придётся отказаться от зимней паузы.

Впрочем, ограничения для зрителей могут затронуть и более длительный период, чем три недели, что является камнем преткновения в принятии решения.

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Евро-Футбол.Ру,
Чемпионат Голландии
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