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Чемпионат Голландии. Эредивизие

​«Интер» договорился на словах с Онана

14 Ноября 2021 • 10:49 Комментировать

Андре Онана продолжит карьеру в Италии. Журналист Фабрицио Романо сообщает на своей страничке в «Твиттере» о том, что камерунец имеет устную договорённость с «Интером» ещё с июля. В ближайшие месяцы Онана подпишет с «нерадзурри» контракт, который будет рассчитан на четыре сезона.

Напомним, что в феврале Андре Онана был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил на один год. Впоследствии срок дисквалификации был сокращён, и в начале ноября он истёк. Онана уже успел просидеть в запасе в одной из игр чемпионата Голландии.

В «Интер» Андре Онана перейдёт летом как свободный агент.

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