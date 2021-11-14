​«Интер» договорился на словах с Онана

Андре Онана продолжит карьеру в Италии. Журналист Фабрицио Романо сообщает на своей страничке в «Твиттере» о том, что камерунец имеет устную договорённость с «Интером» ещё с июля. В ближайшие месяцы Онана подпишет с «нерадзурри» контракт, который будет рассчитан на четыре сезона.

Напомним, что в феврале Андре Онана был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил на один год. Впоследствии срок дисквалификации был сокращён, и в начале ноября он истёк. Онана уже успел просидеть в запасе в одной из игр чемпионата Голландии.

В «Интер» Андре Онана перейдёт летом как свободный агент.