​Гравенберх, которого связывают с топ-клубами, рассказал о планах

Полузащитник «Аякса» Райан Гравенберх регулярно становится героем трансферных слухов. 19-летний хавбек дал комментарий по поводу своего будущего.

«Я очень счастлив в «Аяксе» и действительно пока не хочу никуда уезжать. Мы ведём переговоры о новом контракте. Они продвигаются, и, надеюсь, всё срастётся. Я хотел бы остаться», - высказался Гравенберх для Voetbal International.

Райан Гравенберх является воспитанником «Аякса». За первую команду полузащитник провёл 78 матчей. В них футболист записал на свой счёт 10 голов и 8 результативных передач на партнёров.

Эксперты портала transfermarkt оценивают Райана Гравенберха в 33 миллиона евро.