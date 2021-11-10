«Интер» опередил «Барселону» в борьбе за Онана

Стало известно, в каком европейском клубе продолжит карьеру голкипер амстердамского «Аякса» Андре Онана. Как сообщил в своем твиттер-аккаунте журналист Фабрицио Романо, 25-летий камерунец переедет в чемпионат Италии.

Новым местом работы вратаря станет миланский «Интер». «Нерадзурри» подпишут Андре бесплатно следующим летом. Контракт Онана с «Аяксом» истекает по окончании текущего сезона.

Инсайдер отметил, что миланский клуб опередил в споре за голкипера каталонскую «Барселону».

В стане «нерадзурри» Онана будет призван заменить Самира Хандановича, которому в следующем году исполнится 38 лет.