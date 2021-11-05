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Чемпионат Голландии. Эредивизие

«Аталанта» нашла замену Миранчуку

05 Ноября 2021 • 13:43 Комментировать

Похоже, в «Аталанте» больше не заинтересованы в услугах российского хавбека Алексея Миранчука. Согласно данным Soy Calcio, бергамаски уже нашли замену 26-летнему полузащитнику сборной России.

Ряды итальянского клуба пополнит игрок средней линии голландского ПСВ Чуквунонсо Мадуэке. Стороны ведут переговоры и близки к заключению сделки. Переход будет оформлен в грядущее трансферное окно. В связи с этим Миранчук будет продан или отправлен в аренду.

Алексей перебрался в «Аталанту» осенью прошлого года из московского «Локомотива». Россиянин подписал контракт на четыре сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Алексей Миранчук Чуквунонсо Мадуэке
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