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Чемпионат Голландии. Эредивизие

«Интер» предложил контракт вратарю «Аякса»

04 Ноября 2021 • 10:27 Комментировать

Страж ворот амстердамского «Аякса» Андре Онана близок к переезду в итальянский чемпионат, где интерес к нему проявляет миланский «Интер». Об этом рапортует в своем твиттер-аккаунте инсайдер Николо Скира.

По сведениям журналиста, руководство «нерадзурри» планирует подписать с 25-летним камерунским вратарем долгосрочный контракт, который будет рассчитан на четыре года. Согласно предложенным условиям, заработная плата Онаны составит три миллиона евро за сезон.

Напомним, что срок действия контракта африканского голкипера с голландским грандом рассчитан до середины 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Андре Онана
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