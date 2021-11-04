«Интер» предложил контракт вратарю «Аякса»

Страж ворот амстердамского «Аякса» Андре Онана близок к переезду в итальянский чемпионат, где интерес к нему проявляет миланский «Интер». Об этом рапортует в своем твиттер-аккаунте инсайдер Николо Скира.

По сведениям журналиста, руководство «нерадзурри» планирует подписать с 25-летним камерунским вратарем долгосрочный контракт, который будет рассчитан на четыре года. Согласно предложенным условиям, заработная плата Онаны составит три миллиона евро за сезон.

Напомним, что срок действия контракта африканского голкипера с голландским грандом рассчитан до середины 2022 года.