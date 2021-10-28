​Онана начал тренировки с основой «Аякса» - в феврале его дисквалифицировали за допинг

Пресс-служба «Аякса» сообщила о том, что голкипер Андре Онана начал тренироваться с первой командой.

Напомним, в феврале Андре Онана дисквалифицировали на один год за допинг. Сторона футболиста подала апелляцию, и CAS сократил срок наказания до девяти месяцев. Вернуться на поле Онана может в начале ноября.

Тренироваться Андре Онана разрешили в сентябре, но сначала голкипер занимался с молодёжной командой.

Что касается истории с допингом, то Андре Онана рассказывал, что по ошибке употреблял таблетки жены, приняв их за аспирин. Футболист подчёркивал, что он всегда был против допинга в спорте.