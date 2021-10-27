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Чемпионат Голландии. Эредивизие

​«Аякс» продлил контракт с футболистом, которого звала в «Ренн» голливудская актриса официально

27 Октября 2021 • 18:48 Комментировать (1)

На официальном сайте «Аякса» размещена информация о продлении контракта с полузащитником Эдсоном Альваресом. Новый трудовой договор 24-летнего мексиканца рассчитан до конца июня 2025 года, то есть соглашение было пролонгировано на один сезон.

Ранее Эдсон Альварес рассказывал, что с ним связывалась известная голливудская актриса Сальма Хайек. Она звала Альвареса в «Ренн», владельцем которого является её супруг.

Эдсон Альварес выступает за «Аякс» с лета 2019 года. В составе первой команды полузащитник провёл 74 матча, в которых забил 6 голов и отдал 2 результативных паса на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Эдсон Альварес
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Комментарии (1)
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ARTUR
27 Октября 2021 в 19:21
Было его интервью )) Сальма просто думала что сыграет на его чувствах землячества , ее муж хоть и миллиардер ,но он не шейх поэтому вложился в восстановлению символа Франции, Нотр-Дам де Пари. Предложи она ему те сто лямов ,не отказался бы))
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