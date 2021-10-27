На официальном сайте «Аякса» размещена информация о продлении контракта с полузащитником Эдсоном Альваресом. Новый трудовой договор 24-летнего мексиканца рассчитан до конца июня 2025 года, то есть соглашение было пролонгировано на один сезон.

Ранее Эдсон Альварес рассказывал, что с ним связывалась известная голливудская актриса Сальма Хайек. Она звала Альвареса в «Ренн», владельцем которого является её супруг.

Эдсон Альварес выступает за «Аякс» с лета 2019 года. В составе первой команды полузащитник провёл 74 матча, в которых забил 6 голов и отдал 2 результативных паса на партнёров.