​Звезда Голливуда Сальма Хайек звала хавбека «Аякса» в «Ренн»

Полузащитник «Аякса» Эдсон Альварес рассказал о том, как известная актриса Сальма Хайек призывала его перейти в «Ренн».

- Сальма Хайек, моя известная соотечественница, звонила мне и пыталась убедить меня перейти в «Ренн». Я был польщён, но объяснил ей, почему я решил остаться в «Аяксе». Хайек – большая звезда, которую знает весь мир благодаря голливудским фильмам. Она является примером для всех мексиканцев, - сказал Альварес De Telegraaf.

Стоит сказать, что Сальма Хайек является супругой владельца «Ренна».

Эдсон Альварес является игроком «Аякса» с лета 2019 года. За амстердамский клуб он провёл 73 матча, в которых забил 6 голов и отдал 2 голевых паса.