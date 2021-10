Сегодня «Неймеген» принимал на своем домашнем стадионе «Витесс» в рамках девятого тура Эредивизие. Гости поля одержали минимальную победу и после финального свистка побежали праздновать триумф со своими болельщиками, которые приехали поддержать команду.

Скандируя кричалки, фанаты «Витесса» начали прыгать на трибунах, в следствии чего обрушился один из секторов. Впрочем, инцидент оказался не столь серьезным – никто из присутствовавших не пострадал, об этом сообщила пресс-служба клуба.

Теперь, согласно местным СМИ, «Неймеген» понесет штраф за отсутствие безопасности на домашней арене во время игр первенства.

A stand full of Vitesse fans collapsed while they celebrated their victory today.



Thankfully there were no reported injuries pic.twitter.com/kYXJh2UBsP