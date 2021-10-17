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Чемпионат Голландии. Эредивизие

На стадионе «Неймегена» рухнула гостевая трибуна с болельщиками «Витесса» видео

17 Октября 2021 • 19:15 Комментировать
НЕК Неймеген
0:1
Витесс
окончен

Сегодня «Неймеген» принимал на своем домашнем стадионе «Витесс» в рамках девятого тура Эредивизие. Гости поля одержали минимальную победу и после финального свистка побежали праздновать триумф со своими болельщиками, которые приехали поддержать команду.

Скандируя кричалки, фанаты «Витесса» начали прыгать на трибунах, в следствии чего обрушился один из секторов. Впрочем, инцидент оказался не столь серьезным – никто из присутствовавших не пострадал, об этом сообщила пресс-служба клуба.

Теперь, согласно местным СМИ, «Неймеген» понесет штраф за отсутствие безопасности на домашней арене во время игр первенства.

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Евро-Футбол.Ру,
Витесс Неймеген эредивизие
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